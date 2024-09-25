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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ремпал после 2+2 «Трактору»: «В КХЛ интенсивный хоккей, каждый матч – настоящая битва, простых игр нет. Взаимопонимание с партнерами по звену улучшается, это радует»

29-летний канадский нападающий забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи в этом матче.  – Мы уступили в Магнитогорске, поэтому нам было важно завершить этот выезд победой, чего и удалось добиться.

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