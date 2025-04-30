Дело таранившего двери храма и машину полиции россиянина поступило в суд

В Ленинский районный суд Владивостока поступило уголовное дело для применения принудительных мер медицинского характера в отношении жителя, обвиненного в таране двери Спасо-Преображенского кафедрального собора и машины полиции.
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