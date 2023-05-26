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Китай руководствуется принципом: важный маршрут в обход РФ имеет одну особенность

Китай руководствуется принципом: важный маршрут в обход РФ имеет одну особенность

Некоторые злые языки уже успели окрестить железную дорогу из КНР в ЕС через Киргизию, Узбекистан, Таджикистан, Иран и Турцию «маршрутом в обход РФ» .

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