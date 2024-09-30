В полицию или в банк: эксперт рассказал, куда в первую очередь нужно сообщить о мошенниках

В полицию или в банк: эксперт рассказал, куда в первую очередь нужно сообщить о мошенникахПри любых случаях компрометации банковской карты или мошенничества человек сразу должен обратиться непосредственно в банк.
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