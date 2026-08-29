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Йоре-2026: когда небо Израиля решает, что лето — это условность

Йоре-2026: когда небо Израиля решает, что лето — это условность

Первый дождь сезона 2026-2027 в Израиле — не просто метеорологическое явление, а ежегодная национальная драма, где древние молитвы, современные дорожные катастрофы и ближневосточная геополитика … .

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