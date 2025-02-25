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Остатки формирований ВСУ в Курской области теряют связь с Украиной

Остатки формирований ВСУ в Курской области теряют связь с Украиной

Формирования ВСУ в Курской области на грани коллапса. Российские войска начали наступление на Сумскую область, что может лишить украинскую армию последнего логистического узла их группировки в российском приграничье.

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