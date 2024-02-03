Вооруженный ножом неизвестный напал на людей на парижском вокзале

Несколько человек получили ножевые ранения в результате нападения неизвестного в столице Франции. Инцидент, как сообщает агентство Agence France-Presse со ссылкой на источник в полиции, произошел на одном из вокзалов Парижа.
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