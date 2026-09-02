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Регионы России

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Норвегия арестовала российское судно «Профессор Молчанов» по требованию «Нафтогаза»

Норвегия арестовала российское судно «Профессор Молчанов» по требованию «Нафтогаза»

Норвежские власти арестовали российское научное судно «Профессор Молчанов» в порту Баренцбург на Шпицбергене по запросу украинской компании «Нафтогаз».

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