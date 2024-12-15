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  • Лидия Санникова
    Насмешил... Бредит.Папа римский назв...
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    Чешетесь вы не потому что вас обучили инопланетными лучами, а потому что у вас чесотка.Знаменитый сгибат...
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Сербии предрекли проблемы из-за санкций США против контролируемой «Газпромом» компании

Президенту Сербии Александру Вучичу предрекли «одну из страшнейших угроз» за годы его правления из-за возможных проблем с поставками на фоне анонсированных санкций США против контролируемой «Газпромом» крупнейшей энергокомпании на Балканах — NIS.

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