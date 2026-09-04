Названы 6 обязательных продуктов, чтобы не набирать вес после 50 лет

После 50 лет поддерживать прежний вес может стать сложнее. Диетолог-нутрициолог Лена Бакович рекомендует в этом возрасте обратить особое внимание на продукты, которые помогают дольше сохранять чувство сытости и обеспечивают организм необходимыми питательными веществами.