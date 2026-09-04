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Аргументы и Факты

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Названы 6 обязательных продуктов, чтобы не набирать вес после 50 лет

Названы 6 обязательных продуктов, чтобы не набирать вес после 50 лет

После 50 лет поддерживать прежний вес может стать сложнее. Диетолог-нутрициолог Лена Бакович рекомендует в этом возрасте обратить особое внимание на продукты, которые помогают дольше сохранять чувство сытости и обеспечивают организм необходимыми питательными веществами.

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