Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Миллиарды рублей, конфискованные у коррупционеров, возвращаются в госбюджет

Миллиарды рублей, конфискованные у коррупционеров, возвращаются в госбюджет

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