ЦСКА обыграл «Зенит» благодаря голу в добавленное время

В выездном матче 7-го тура чемпионата России по футболу ЦСКА победил «Зенит» со счётом 2:1.Первый гол был забит на 45+8-й минуте с пенальти, назначенного за фол Александра Соболева, форварда хозяев, который ударом локтем по лицу защитника гостей Джамалудина Абдулкадырова заработал 11-метровый наказание.
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