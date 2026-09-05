ЦСКА обыграл «Зенит» благодаря голу в добавленное время

В выездном матче 7-го тура чемпионата России по футболу ЦСКА победил «Зенит» со счётом 2:1.Первый гол был забит на 45+8-й минуте с пенальти, назначенного за фол Александра Соболева, форварда хозяев, который ударом локтем по лицу защитника гостей Джамалудина Абдулкадырова заработал 11-метровый наказание.