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Мәскәүдә «Аулак өй» татар яшьләре җыены узды

Мәскәүдә «Аулак өй» татар яшьләре җыены узды

Мәскәү татарлары штабында быелгы сезонның беренче «Аулак өй» актив татар яшьләре җыены узган. Бу юлы чара 78 кешене җыйган.

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