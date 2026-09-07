Мәскәүдә «Аулак өй» татар яшьләре җыены узды

Мәскәү татарлары штабында быелгы сезонның беренче «Аулак өй» актив татар яшьләре җыены узган. Бу юлы чара 78 кешене җыйган.
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