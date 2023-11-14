VR-кинотеатр открылся в павильоне «Умный город» на ВДНХ

В павильоне «Умный город» на ВДНХ открылся VR-кинотеатр. Жители столицы и гости Международной выставки-форума «Россия» могут отправиться в увлекательное виртуальное путешествие по шести маршрутам, подготовленным совместно с проектом «Узнай Москву».