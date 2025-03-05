«Навсегда исчезнет»: Медведев предсказал будущее Макрона

Медведев предсказал исчезновение Макрона с международной арены к маю 2027 года Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в социальной сети Х на английском языке ответил на слова президента Франции Эммануэля Макрона о «российской угрозе».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии