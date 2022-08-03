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Бросил кино и ушёл в Деды Морозы: талантливый Николай Мерзликин резко сменил профессию, а потом внезапно ушёл из жизни

Бросил кино и ушёл в Деды Морозы: талантливый Николай Мерзликин резко сменил профессию, а потом внезапно ушёл из жизни

Дебют Николая Мерзликина в кино был очень громким. Во время службы в армии его заметили сотрудники киноиндустрии и пригласили  на главную роль в кинофильме «Рано утром».

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