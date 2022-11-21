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Бабенко о матче против «Сибири»: «В игре «Ак Барса» менять ничего не нужно, надо реализовывать свои моменты»

Тренер «Ак Барса» поделился ожиданиями от матча против «Сибири». Игра состоится сегодня, 21 ноября. Начало – в 15:30 по московскому времени.

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