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СКР: На Алтае осудили на 10 лет мужчину, забившего до смерти посетителя кафе

СКР: На Алтае осудили на 10 лет мужчину, забившего до смерти посетителя кафе

Молодой житель Алтайского края осужден на 10 лет лишения свободы за убийство 29-летнего мужчины. Подробности этого происшествия стали известны из сообщения регионального управления Следственного комитета России.

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