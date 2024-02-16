СКР: На Алтае осудили на 10 лет мужчину, забившего до смерти посетителя кафе

Молодой житель Алтайского края осужден на 10 лет лишения свободы за убийство 29-летнего мужчины. Подробности этого происшествия стали известны из сообщения регионального управления Следственного комитета России.
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