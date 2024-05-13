СПБ Биржа приостановила торги ценными бумагами

СПБ биржа сообщила о приостановке торгов ценными бумагами в понедельник, 13 мая, в 12:05 мск. Приостановка произошла из-за технического сбоя, причины которого выясняются, говорится в сообщении торговой площадки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии