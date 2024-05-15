Франция из-за погромов ввела войска в Новую Каледонию

Французские власти ввели войска Новую Каледонию, заявил премьер-министр Франции Габриэль Атталь.Он уточнил, что это связано с погромами, происходящими в Новой Кледонии — заморской территории Франции, расположенной на десятках островов в южной части Тихого океана.