Франция из-за погромов ввела войска в Новую Каледонию

Французские власти ввели войска Новую Каледонию, заявил премьер-министр Франции Габриэль Атталь.Он уточнил, что это связано с погромами, происходящими в Новой Кледонии — заморской территории Франции, расположенной на десятках островов в южной части Тихого океана.
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