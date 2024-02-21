Смоляне жалуются на говорящий светофор на улице Крупской

Жильцы близлежащих домов не могут уснуть ночью от бесконечно повторяющихся звуков Жители домов по улице Крупской в Смоленске потребовали решить вопрос с «говорящим» светофором, установленным рядом с их домами.
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