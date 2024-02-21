Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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Смоляне жалуются на говорящий светофор на улице Крупской

Смоляне жалуются на говорящий светофор на улице Крупской

Жильцы близлежащих домов не могут уснуть ночью от бесконечно повторяющихся звуков Жители домов по улице Крупской в Смоленске потребовали решить вопрос с «говорящим» светофором, установленным рядом с их домами.

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