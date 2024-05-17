Dagbladet обвинила "Известия" в "фабрикации" нападения посла на журналиста

Крайне странный репортаж опубликовало норвежское издание Dagbladet. Оно отреагировало на события 16 мая, когда посол Норвегии в России Роберт Квиле толкнул пытавшегося задать ему вопрос корреспондента "Известий" Артура Ишпулатова.
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