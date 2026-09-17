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В Чернигове украинские военные публично разрушили памятник Зое Космодемьянской

В Чернигове украинские военные публично разрушили памятник Зое Космодемьянской

Борьба с собственным историческим прошлым, достигшая на Украине в период правления Зеленского апогея, хотя процесс был запущен намного раньше, приобретает поистине запредельные формы.

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