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«Бахмут им покажется сказкой»: «вагнерам» под Курском даны особые полномочия

«Бахмут им покажется сказкой»: «вагнерам» под Курском даны особые полномочия

Министр обороны России Андрей Белоусов разыграл мощный козырь для ситуации под Курском, направив в регион бойцов ЧВК "Вагнер".

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Комментарии
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НЛ
Нина Лубенкова
Кто посмел прийти с войной на нашу землю, их назад не выпускать
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17 час.
АЛЕКСАНДР Крымский
Пусть Вагнера иАхмат бошки холам режут а наемников сжигают живьем.
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16 час.
vagas Karlito
Нужно возвращать себе имидж  неукоснительных победителей! Очень уж  вся эта параша раздухарилась!  Оставить их  в нашей земле навечно в назидание другим! Особенно  если попадутся иностранцы хорошо бы прилюдно их расстрелять!))За терроризм!
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13 час.

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