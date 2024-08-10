Министр обороны России Андрей Белоусов разыграл мощный козырь для ситуации под Курском, направив в регион бойцов ЧВК "Вагнер".
«Бахмут им покажется сказкой»: «вагнерам» под Курском даны особые полномочия
Комментарии
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НЛ
Нина Лубенкова
Кто посмел прийти с войной на нашу землю, их назад не выпускать
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17 час.
АЛЕКСАНДР Крымский
Пусть Вагнера иАхмат бошки холам режут а наемников сжигают живьем.
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16 час.
vagas Karlito
Нужно возвращать себе имидж неукоснительных победителей! Очень уж вся эта параша раздухарилась! Оставить их в нашей земле навечно в назидание другим! Особенно если попадутся иностранцы хорошо бы прилюдно их расстрелять!))За терроризм!
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13 час.
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