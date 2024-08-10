«Бахмут им покажется сказкой»: «вагнерам» под Курском даны особые полномочия

Кто посмел прийти с войной на нашу землю, их назад не выпускать

vagas Karlito

Нужно возвращать себе имидж неукоснительных победителей! Очень уж вся эта параша раздухарилась! Оставить их в нашей земле навечно в назидание другим! Особенно если попадутся иностранцы хорошо бы прилюдно их расстрелять!))За терроризм!