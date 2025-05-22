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Матвийчук: Сырского обвинят в поражении Украины, потому что он русский

Матвийчук: Сырского обвинят в поражении Украины, потому что он русский

Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук допустил, что после эффективного удара ВС РФ по тренировочному лагерю противника в Сумской области Владимир Зеленский уволит Александра Сырского с должности главкома ВСУ.

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