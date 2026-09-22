«Дым сигарет с ментолом» принёс «Нэнси» всесоюзную славу и запустил спор за права на десятилетия

Весной 2026 года основатель «Нэнси» Анатолий Бондаренко опубликовал официальное заявление, в котором назвал несанкционированными выступления Андрея Костенко под именем группы в Беларуси.
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