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«Дым сигарет с ментолом» принёс «Нэнси» всесоюзную славу и запустил спор за права на десятилетия

«Дым сигарет с ментолом» принёс «Нэнси» всесоюзную славу и запустил спор за права на десятилетия

Весной 2026 года основатель «Нэнси» Анатолий Бондаренко опубликовал официальное заявление, в котором назвал несанкционированными выступления Андрея Костенко под именем группы в Беларуси.

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