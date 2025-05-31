ВВС США планируют вывести истребители F-15E Strike Eagle с базы ВВС Великобритании «Лейкенхит»

Истребитель-бомбардировщик F-15E Strike Eagle, базирующийся в Лейкенхите, в 2017 году был развёрнут в зоне ответственности Центрального командования США (CENTCOM), выполняя боевую миссию в рамках операции «Непоколебимая решимость» В неожиданном изменении планов, похоже, ВВС США теперь планируют вывести истребители F-15E Strike Eagle, базирующиеся на авиабазе Лейкенхит в Великобритании, и вернуть их в континентальную часть США (CONUS).