ВВС США планируют вывести истребители F-15E Strike Eagle с базы ВВС Великобритании «Лейкенхит»

Истребитель-бомбардировщик F-15E Strike Eagle, базирующийся в Лейкенхите, в 2017 году был развёрнут в зоне ответственности Центрального командования США (CENTCOM), выполняя боевую миссию в рамках операции «Непоколебимая решимость» В неожиданном изменении планов, похоже, ВВС США теперь планируют вывести истребители F-15E Strike Eagle, базирующиеся на авиабазе Лейкенхит в Великобритании, и вернуть их в континентальную часть США (CONUS).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Силовая вертикаль Волгоградской области обрушилась после предсмертной записки фермера: проверяющие из Москвы в шоке от масштабов коррупции – под удар попали начальник УМВД и его замы
- Как стать богатым на Руси? Нужно быть родственником губернатора. Или хотя бы его собакой
- Россия зеркально ответила Польше на демонтаж памятников и вызвала истерику в Варшаве
Свежие комментарии