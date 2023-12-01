Денис Шведов, Даниил Воробьев и другие звезды посетили премьеру «Снов Алисы»

Светская премьера мистического триллера от PREMIER прошла в кинотеатре «Художественный». Премьера сериала «Сны Алисы» в кинотеатре «Художественный» PREMIER29 ноября в столичном кинотеатре «Художественный» состоялась светская премьера одного из самых ожидаемых мистических триллеров «Сны Алисы» производства 1-2-3 Productionо школьнице, которая видит вещие сны и ищет убийцу подруги.