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Максут Текетаев назначен главой областного суда Мангистау

Максут Текетаев назначен главой областного суда Мангистау

Председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Назгуль Рахметуллина представила судейскому корпусу Мангистауской области нового председателя областного суда Максута Текетаева, передает inAktau.

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