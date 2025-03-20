Максут Текетаев назначен главой областного суда Мангистау

Председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Назгуль Рахметуллина представила судейскому корпусу Мангистауской области нового председателя областного суда Максута Текетаева, передает inAktau.
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