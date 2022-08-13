«Почему Россия не шла на радикальные меры с Прибалтикой? Надеялась экономически решить вопросы. Но сильно ошиблась»

Прибалтика со своим русофобским отношением отличалась не только в последние годы, а с самого начала своего суверенного существования.
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