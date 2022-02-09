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После “бархатной“ революции Армения стремительно теряет население

После “бархатной“ революции Армения стремительно теряет население

Армянская газета “Жоховурд” опубликовала неутешительные данные о численности населения Армении. Так, по положению на 1 января 2022 года, численность населения, постоянно проживающего на территории Республики составила 2 млн 961,0 тысяч человек.

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