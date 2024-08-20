Мы со спортом очень дружим

Летнюю работу с детьми в детском саду принято называть оздоровительной, и она имеет свою специфику. Важно максимально использовать благоприятные для укрепления здоровья детей условия летнего времени и добиться, чтобы он окреп, поправился и закалился.
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