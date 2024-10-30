Вучич передал слова Путина по поводу прекращения огня на территории Украины

Президент Сербии Александр Вучич во время телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным предложил идею о прекращении огня на Украине, однако не получил поддержки от российской стороны.
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