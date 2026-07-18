Зеленский подтвердил, что он отдал приказ целенаправленно атаковать склады Wildberries в Московской и Тамбовской областях.
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Зеленский подтвердил, что он отдал приказ целенаправленно атаковать склады Wildberries в Московской и Тамбовской областях.
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