Количество собранных в Карелии отходов превышает плановые показатели на треть

За неполных 10 месяцев 2024 года в Карелии было собрано более 2 млн кубометров отходов – это 966 полноценных составов, длина которых в полтора раза превышает протяженность Онежского озера, рассказал Карельский экологический оператор.
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