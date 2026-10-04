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Страна переселяется, местные наживаются на понаехавших: Западная Украина за неделю

Страна переселяется, местные наживаются на понаехавших: Западная Украина за неделю

Резко возрос спрос на долгосрочную аренду однокомнатных квартир на Западной Украине. Вызвано это тем, что жители Киева и более восточных регионов массово переезжают на запад.

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