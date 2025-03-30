Хаминский напомнил, что с 1 апреля можно получить штраф за иностранные права

Юрист Александр Хаминский сообщил РИА Новости, что с 1 апреля 2024 года иностранцы, которые получили вид на жительство или гражданство РФ до этой даты, должны будут заменить свои иностранные водительские права на российские.
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