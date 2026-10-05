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Футболистки «Чертаново» Гаврилова, Емелина и Новикова вызваны в сборную России U-17

Футболистки молодежной команды «Чертаново» Анна Гаврилова, Алина Емелина и Варвара Новикова получили вызов в женскую сборную России U-17, сообщила пресс-служба клуба.

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