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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кавай Ленард является тайным инвестором в футбольный клуб «Род-Айленд» и его стадион, частично построенный на деньги штата под проект жилых домов

В 2024 году Кавай Ленард и его дядя Деннис Робертсон через несколько юридических лиц вошли в состав владельцев футбольного клуба «Род-Айленд» и инвесторов его нового стадиона.

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