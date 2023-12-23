Техас наводнил демократические штаты мигрантами для наказания Байдена

Власти Техаса отправили в Чикаго самолет с 120 мигрантами из Мексики на борту. Это осуществили в рамках операции «Одинокая звезда» по наводнению иностранцами демократических штатов, которую придумал и реализовал губернатор Техаса Грег Эбботт в наказание американскому президенту Джо Байдену.