🛣 Движение по трассе в обход Алушты официально запустили в Крыму. Что изменится для водителей? Новый участок протяжённостью почти 8 километров связал село Изобильное с выездом в сторону Ялты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым