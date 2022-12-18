"Будет ещё жестче": синоптики дали точный по ухудшению погоды в Приморье

Синоптики дали точный по ухудшению погоды в Приморье. Как сообщили в telegram — канале pogoda_25_region (18+), в понедельник и вторник край будет находится в зоне действия антициклона, ожидается погода с переменной облачностью, на большей части края обойдется без осадков, лишь местами пройдет небольшой снег в понедельник.