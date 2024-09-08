Рогов: ВСУ после освобождения Новогродовки в панике начали перебрасывать силы

Украинская армия бежала из города под натиском ВС РФ Освобождение Новогродовки на Покровском направлении в ДНР вызвало панику в рядах ВСУ, теперь они перебрасывают силы, пытаясь не допустить обвала фронта в результате дальнейшего продвижения российской армии, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
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