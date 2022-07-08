Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир
    А когда почта России признает ЛДНР?Более 2,5 млн пос...
  • Ивановна
    Весело былоДружно, с кошкой ...
  • Eugene69072
    Так, городовой появился! Ура!!! С нетерпением жду появления околоточного надзирателя.6 городовых патру...

Народный фронт запустил портал для поддержки военнослужащих Донбасса

Народный фронт запустил портал для поддержки военнослужащих Донбасса

Жителям России рассказали, как поддержать военнослужащих Донбасса. Народный фронт презентовал информационный портал, на котором можно не только получить сведения о том, как оказать поддержку, но и узнать, на что потрачены привлеченные средства.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх