Народный фронт запустил портал для поддержки военнослужащих Донбасса

Жителям России рассказали, как поддержать военнослужащих Донбасса. Народный фронт презентовал информационный портал, на котором можно не только получить сведения о том, как оказать поддержку, но и узнать, на что потрачены привлеченные средства.
Жителям России рассказали, как поддержать военнослужащих Донбасса. Народный фронт презентовал информационный портал, на котором можно не только получить сведения о том, как оказать поддержку, но и узнать, на что потрачены привлеченные средства.
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