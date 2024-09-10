Краснов поручил контролировать оказание помощи пострадавшим из-за атаки БПЛА ВСУ

В связи с атакой украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на ряд субъектов Центрального федерального округа генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил местным ведомствам взять на контроль оказание всесторонней помощи пострадавшим, сообщила 10 сентября Генпрокуратура России.
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