Пьяные мигранты призывают резать всех кто старше 7 лет Посёлок Красный, Аксайский район Ростовской области.
Мигранты призывают резать всех, кто старше 7 лет
Комментарии
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Владимир семин
Какой то беспредел творится!
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1 час.
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Интересно, а что сделал Бастрыкин ?
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1 час.
елена
Ничего, как всегда, кроме дежурной фразы " дело находится на контроле у Бастрыкина".Бастрыкин-фигура подневольная, действует строго по указке сверху. А по этой указке чурок трогать нельзя.
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17 мин.
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