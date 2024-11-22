СМИ: запуск "Орешника" был сигналом Западу, а не Украине

По мнению эксперта, Путин задал вопрос — готовы ли западные страны вступить в соревнование по баллистическим ракетам Сигнал, который подала Россия, запустив новую ракету "Орешник", должен быть воспринят Западом, а не Украиной.
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