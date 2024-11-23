Игорь Кобзев посетил обновленную Верхне-Куйтинскую школу: впереди новые перспективы и проекты

Во время рабочей поездки в Нукутский район губернатор Иркутской области Игорь Кобзев посетил Верхне-Куйтинскую школу, которую модернизировали благодаря участию в федеральной программе «Модернизация школьных систем образования».
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