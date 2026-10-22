New Balance представил новую версию кроссовок 991v2 под названием Iron Mulch. Модель вошла в коллекцию Elevated Neutrals и получила сочетание коричневой замши, фактурной сетки и серых деталей.
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