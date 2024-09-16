В Узбекистане обнаружили Chevrolet Lacetti со склонностью к самосожжению

В Узбекистане расследуют уголовное дело, связанное с массовым возгоранием "Лачетти" местной сборки.В Узбекистане ищут виноватых в массовом возгорании "Шевроле Лачетти" 2023 года выпуска, фигуранты - автопроизводитель и местный дилер, пишет carsweek.
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